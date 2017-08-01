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Çeşitli meslek gruplarına yönelik 'Bylock' operasyonu: 20 gözaltı

Kayseri'de çeşitli meslek gruplarında çalışan ve FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli meslek gruplarına yönelik Bylock operasyonu: 20 gözaltı

01 Ağustos 2017 09:52

Edinilen bilgiye göre, FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock' kullandığı tespit edilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi, ev hanımı ve çeşitli meslek gruplarında çalışan 28 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şu ana kadar 20 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. 


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