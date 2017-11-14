Çeşme Devlet Hastanesi'nde diyabeti anlattılar

Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Merve Yaşar ve Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Karakaya, açılan stantta hastalara diyabet hastalığı hakkında aydınlatıcı bilgi verirken, hastanede açılan Diyabet Okulu'nu da tanıttılar.

"Diyabet Okulu'nda bir öğrenci gibi eğitiliyorlar"

Başhekim Opr. Dr. Atıl Birol, Diyabet Günü ile ilgili bir açıklama yaparak, Türkiye'de her 11 kişiden birinde diyabet hastalığı bulunduğunu, yaklaşık olarak nüfusun yüzde 8 ile 10'unda diyabet rahatsızlığı bulunduğunu açıkladı. Çeşme Devlet Hastanesi'nde de 2017 yılı içinde 146 kişinin diyabet rahatsızlığından yatarak tedavi gördüğünü belirten Birol, "Ayrıca birer haftalık üç dönem halinde 13 hastamız Diyabet Okulu’muzdan mezun olmuştur. Diyabetin en önemli nedenleri, kilo ve hareketsizliktir. 2040 yılında dünya genelinde diyabetli hastanın 600 milyon olacağı öngörülmektedir. Hastanemizde iki Dahiliye Uzmanı görev yapıyor. Onların yönlendirdiği diyabet hastaları Diyabet Okulu'muza alınıyor. Hastalarımız, bir hafta boyunca komplikasyon ve tedavisi hakkında bilgilendiriliyor. İnsülin kullanması gerekiyorsa, nasıl alacağı anlatılıyor. Bazı şeker hastalarında yara bakımı gerekiyor. Ayak yaraları çok önemlidir. Ayak bakımının nasıl yapılacağı anlatılıyor. Ayrıca diyetisyenimiz beslenme konusunda bilgi veriyor. Hastamız bir öğrenci gibi bir hafta boyunca Diyabet Okulu'nda eğitiliyor" diye konuştu.

"Hastamızı aydınlatıyoruz"

Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Karakaya da diyabet hastalığı ve Diyabet Okulu hakkında bilgi vererek, "Hastanemizde hem Diyabet Okulu, hem de diyabetle ilgili görevli hekim ve personelimiz var. Diyabet Okulu'nda, gerek bizim yönlendirdiğimiz hastalar, gerekse yatarak tedavi gören hastalar da eğitim görüyorlar. Biz, beslenme düzeni ve yaşam tarzı ile ilgili önerilerde bulunuyoruz. Diyabete bağlı iyileşmeyen yaraların bakımı ile ilgili bilgilendiriyoruz. Eğer insülin tedavisini öngörüyorsak, insülin nasıl uygulanır, beklenen etkiler, tepkiler gibi konularda hastamızı aydınlatıyoruz" dedi.

"Şeker hastalığı, önemli bir hastalıktır"

Halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan diyabet hastalığının pankreasın kana yaydığı insülinin yetersiz olması durumunda kan şekerinin yükselmesi olduğunu açıklayan Dahiliye Uzmanı Dr. Karakaya, "Kan şekeri yükseldiği zaman, bir zehir etkisi yapıyor. Gözde, böbreklerde, sinir sisteminde ve birçok organda zehir etkisi oluşturarak bozulmalara yol açıyor. Bu anlamda, şeker hastalığı, önemli bir hastalıktır. Dolayısıyla, önlem, tedbirler ve tedavi çok önemlidir. Şeker hastalığının iki tipi var. Birincisi; 35 yaşın altında gördüğümüz diyabet. Sebebi daha çok vücudun, mikroplara, bakteri ve virüslere karşı savunma sisteminin pankreasa verdiği zararla ortaya çıkan bir şeker hastalığıdır. Pankreas hücreleri tahribat gördüğü için görevini yapamıyor. Dolayısıyla bu kişilerde tamamen insülin yokluğu söz konusu. Bu kişiler insüline bağımlıdırlar. İkinci tip ise; 35 yaş üstünde gördüğümüz, daha çok halk arasında şeker hastalığı denilen ve yaygın olarak gördüğümüz, Tip 2 dediğimiz diyabet hastalığıdır. Bizim için önlem alınabilir ve tedavisi yapılabilir bir hastalık. Obezler, erkeklerde bel çevresi 102 santim, kadınlarda 88 santimi geçenler, vücut kilo endeksinin 25'in üzerinde olduğu kişiler, ayrıca hareketsiz yaşam tarzı olanlar, sigara içenler, aşırı alkol kullananlar ve birinci derecede aile yakınlarında şeker hastalığı bulunanlar risk altındadır" diye konuştu.

"Yaşam tarzlarını değiştiriyoruz"

Dahiliye Uzmanı Dr. Zeki Karakaya pankreasta insülinin olması ama insülin direncinin az olması durumunda da diyabet rahatsızlığının ortaya çıkabildiğini belirterek, "Tip 1 veya Tip 2 dediğimiz hastalarda, kan ve idrar testleri ile rahatsızlığı kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Tip 1'lerde insülin bağımlılığı varsa insülin tedavisi, Tip 2'lerde de hayat tarzını değiştirerek, kiloluysa kilo verdirerek, vücut kitle endeksini düşürerek, sigara, alkol gibi alışkanlıklarından uzaklaştırarak, diyet anlamında da şekerli gıdaların tüketimini azaltarak diyabet tedavisi uyguluyoruz. Bunun dışında, gerekli hallerde, ilaç ve insülin tedavisi de gündeme gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Muhammet İsa Atagöz

