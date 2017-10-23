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Çeşme en çok tercih edilen ikinci liman oldu

İzmir'in en önemli turizm merkezlerinden Çeşme ilçesi, kruvaziyer turizminde bu yıl da ikinci sırada yerini alarak, en çok tercih edilen ikinci liman oldu.

Çeşme en çok tercih edilen ikinci liman oldu

23 Ekim 2017 18:02

Geçtiğimiz yıl 271 kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanına yanaşırken, Çeşme'ye ise 68 gemi geldi. Çeşme ilçesi, bu rakamlarla ikinci sırada yerini aldı. Eylül ayında ise Kuşadası'na 56 kruvaziyer gemi yanaştı. Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü istatistik rakamlarına göre, eylül ayında toplam 57 gemiyle Çeşme'ye gelen yolcu sayısı 26 bin 950 olurken, giden yolcu sayısı ise 28 bin 109 olarak gerçekleşti. 8 bin 260 kişi ise Çeşme'den transit geçiş yaptı.
Rakamlara göre, 2017 yılında Türkiye'deki çeşitli limanlara 275 kruvaziyer gemisi ve 3 yolcu gemisi yanaştı. 113 kruvaziyer gemisi ile Kuşadası bu yıl da birinci sıradaki yerini korudu. Çeşme ikinci sırada, Marmaris ve Bodrum 20'şer gemi ile 3 ve 4. sıralarda, Alanya 19 gemi ile 5. sırada, İzmir ise 15 gemi ile 6. sırada yer aldı.  

Muhammet İsa Atagöz

Etiketler: Çeşme

 

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