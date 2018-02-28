Çeşme hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da 26 Şubat 2018 günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karaağaç-Yenice ve Davraz mahallelerinde bulunan belediyeye ait çeşmelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, failin küçük yaştaki S.Y. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Y.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından ’işyerinden veya resmi kurumdan hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, belediyeye ait çeşmelerden çalınan 20 adet musluk bataryasının S.Y.’nin sattığı hurdacılardan geri alınarak belediye yetkililerine teslim edildiği belirtildi.