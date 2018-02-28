Diğer
Kategoriler

Çeşme hırsızı yakalandı

Isparta’da belediyenin 3 ayrı mahallede yaptırdığı umuma açık çeşmelerin musluklarını çaldığı esnada çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahıs, ardından da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme hırsızı yakalandı

28 Şubat 2018 12:13

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da 26 Şubat 2018 günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karaağaç-Yenice ve Davraz mahallelerinde bulunan belediyeye ait çeşmelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlığın ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri, failin küçük yaştaki S.Y. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Y.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından ’işyerinden veya resmi kurumdan hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, belediyeye ait çeşmelerden çalınan 20 adet musluk bataryasının S.Y.’nin sattığı hurdacılardan geri alınarak belediye yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Etiketler: çeşme hırsızı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç