Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 04.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, sığınmacıları Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdi. 6’sı İran, 17’si Suriye uyruklu olan sığınmacılar, Çeşme iskelesindeki çadıra alındı. Çadırın içindeki tüplü soba yakılarak sığınmacıların ısınması sağlanırken, sığınmacıların ıslak çorap ve giysilerini sobanın yanına asarak kurutmaya çalıştıkları görüldü. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de sığınmacılara yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecek.

İsa Atagöz

