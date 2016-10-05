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Çeşme'de 3 operasyonda 134 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sığınmacı sorunu artarak sürerken, bu sabaha karşı 3 ayrı operasyonda 134 sığınmacı yakalandı. Son operasyonlarla, Çeşme'de 1 Ekim tarihinden bu yana yakalanan sığınmacı sayısı 348'e yükseldi.

Çeşmede 3 operasyonda 134 sığınmacı yakalandı

05 Ekim 2016 12:24

Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında, şişme bot içerisindeki sığınmacıları belirleyerek durdurdu. Şişme bottaki 48 Suriyeli sığınmacıyı Sahil Güvenlik gemisine alan ekipler, Çeşme iskelesine getirerek, otobüs ile İzmir Göç İdaresi'ne gönderdi.

Devriye görevine devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir sığınmacı botu daha belirleyerek müdahale etti. 20'si Suriye, 2'si de Türk uyruklu olduğu belirlenen sığınmacılar, Sahil Güvenlik gemisine alınarak Çeşme iskelesine getirildiler. 2 Türk sığınmacı, insan kaçakçısı olabileceği şüphesi ile gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saat 07.00 sıralarında ise Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot daha belirleyerek müdahale etti. 63'ü Suriye, 1'i Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen sığınmacılar Çeşme iskelesine getirildi.

Sığınmacıların üzerilerinden ve çantalarından çıkan can yeleklerine, imha edilmek üzere el konuldu.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu sığınmacılara Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından su, meyve suyu ve bisküvi bulunan yardım paketleri dağıtıldı.
Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

İsa Atagöz
İZMİR


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