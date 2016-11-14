Diğer
Kategoriler

Çeşme'de 42 kaçak sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 42 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


14 Kasım 2016 10:02

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında saat 05.30 sıralarında, bir şişme botla kaçmaya çalışan sığınmacıları belirledi. Şişme botu durduran ekipler, sığınmacıları Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdiler.
Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği sığınmacılar arasındaki genç bir kadın fenalaştığı için Çeşme iskelesine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik botu iskeleye yanaşınca, bota binerek fenalaşan kadına müdahale ettiler. Sağlık ekipleri, kadını sedyeyle Sahil Güvenlik botundan indirerek, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Çeşme iskelesinde brandayla çevrili kapalı alana alınan sığınmacılara Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından içecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. 3'ü Kamerun, 39'u Suriye uyruklu sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi. 

İsa Atagöz
İZMİR 

Etiketler: Çeşme, kaçak sığınmacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!