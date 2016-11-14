Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında saat 05.30 sıralarında, bir şişme botla kaçmaya çalışan sığınmacıları belirledi. Şişme botu durduran ekipler, sığınmacıları Sahil Güvenlik botuna alarak Çeşme iskelesine getirdiler.

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği sığınmacılar arasındaki genç bir kadın fenalaştığı için Çeşme iskelesine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik botu iskeleye yanaşınca, bota binerek fenalaşan kadına müdahale ettiler. Sağlık ekipleri, kadını sedyeyle Sahil Güvenlik botundan indirerek, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Çeşme iskelesinde brandayla çevrili kapalı alana alınan sığınmacılara Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından içecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. 3'ü Kamerun, 39'u Suriye uyruklu sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

İsa Atagöz

İZMİR