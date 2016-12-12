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Çeşme'de 53 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 53 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşmede 53 sığınmacı yakalandı

12 Aralık 2016 10:09

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı 03.50 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu durduran ekipler, içindeki sığınmacıları Sahil Güvenlik botuna aldı. Çeşme iskelesine getirilen sığınmacılar, buradan da iskeledeki çadıra alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların üşümemesi için çadırdaki sobayı yaktı. Sığınmacıların ıslak olan giysi ve ayakkabılarını çıkararak kuruması için sobanın yanına astığı ve bitkinlikten uyuyakaldıkları görüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kimlik tespiti yapılan sığınmacıların, 2'si Eritre, 6'sı Fas ve 45'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanan sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. 

İsa Atagöz

Etiketler: Çeşme, İzmir, sığınmacı


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