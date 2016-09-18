İzmir Çeşme'de devriye görevi yapmaya gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın büyük gemilerinden birisi olan TCSG Yaşam, sabaha karşı Çiftlik Mahallesi'ndeki Karaabdullah Burnu açıklarında, iki şişme bot içindeki göçmenleri belirledi. Göçmenlerin bulunduğu şişme botları durduran Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu göçmenleri TCSG Yaşam gemisine aldı. Gemide acil ihtiyaçları da karşılanan göçmenler, Çeşme açıklarında demirleyen TCSG Yaşam gemisinden SAGET adlı Sahil Güvenlik botuyla, gruplar halinde tahliye edilerek Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Çocuklar oyun oynadı

Çeşme İskelesi'nde yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanan 74 göçmenin Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu olduğu belirlendi. Bir bölümünün yorgunluk nedeniyle Çeşme İskelesi'nde uyumaya çalıştıkları gözlendi. Göçmenler arasında bulunan bir çocuğun plastik helikopteri ile Çeşme İskelesi'nde koşarak oynaması ise dikkat çekti. Öte yandan, çocuğunu havaya kaldıran bir göçmenin arkasında görünen lunapark, çocuğun ait olması gereken yerin sorgulanmasına yol açtı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

İsa Atagöz

