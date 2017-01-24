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Çeşme'de 94 göçmen kurtarıldı

Çeşme'den yasa dışı yollarla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 3 ayrı gruptaki 94 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşmede 94 göçmen kurtarıldı

24 Ocak 2017 12:17

42 gün aradan sonra Çeşme'de kaçak göçmen sorunu yeniden başladı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında devriye görevi yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir şişme bot belirledi. Şişme botu durduran ekipler, 34 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Kaçak göçmenler Çeşme İskelesi'ne getirilerek, sabah 07.00 sıralarında işlemleri yapılmak üzere Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Su alan bot batmak üzereydi
Sabah saat 06.30 sıralarında ise Foça'ya doğru seyir etmekte olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karşıyaka Gemisi, yine Uç Burun açıklarında içinde 30 kaçak göçmen bulunan bir şişme bot belirledi. Su alan ve batmak üzere olan şişme bottaki kaçak göçmenler, askerler tarafından kurtarılarak gemiye alındı. Kurtarma sırasında denize düşen bir kaçak göçmen de askerlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Islanan kaçak göçmenlere gemide battaniye dağıtılarak üşümeleri önlendi. Gemide acil ihtiyaçları da karşılanan kaçak göçmenler, Ulusoy İskelesi'ne getirildiler. Kurtarma operasyonu sırasında denize düşen kaçak göçmen, sağlık kontrolü için Çeşme Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer kaçak göçmenler de otobüsle Çeşme İskelesi'ne getirildi.

Küçük çocuklar ve yaşlılar var
Üçüncü kurtarma operasyonu ise sabah 07.30 sıralarında Sahil Güvenlik botu TCSG 109 tarafından gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botu, Kara Ada'da kaçak göçmenler olduğunu belirleyerek operasyon başlattı. Uzun süren bir çalışmadan sonra, Kara Ada'daki 30 kaçak göçmen kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlanmak üzere Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında küçük yaşta çocukların ve yaşlı kadınların da bulunduğu göçmenlerin çoğunluğunun Suriyeli, Afganistan, Irak, İran, Kongo ve Kamerun uyruklu oldukları belirlendi. Kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ndeki çadırda işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Sahil Güvenlik ekipleri üşümemeleri için tüplü soba yaktı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. 

İsa Atagöz

Etiketler: Çeşme, göçmen


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