Ildır Körfezi Toprakada mevkii açıklarında Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.S. tarafından yapılması planlanan 'Kültür Balığı (Orkinos) Üretim Tesisi Alan Artırımı' Projesi ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere Ildır köy kahvesinde ÇED toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ve İl Müdürlüğü temsilcileri, şirket temsilcisi, Ildır mahallesi muhtarı Erdem Yavuz, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyesi Meclis üyeleri Aybars Yıldırım, Nurcan Albayrak ve Asuman Sağıroğlu, Germiyan Slow Food Sözcüsü Engin Önen, Yarımada Ortak Yaşam Derneği temsilcisi Ayşe Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Işıklar avımızı bozuyor"

Toplantıda balık üretim tesisi ve tesisin kurulması düşünülen alan hakkında bilgi verilmesinin ardından vatandaşların tepkileri ardı ardına geldi. Ildırlı balıkçılar, "Yanlış yerleri, yanlış mesafeleri tarif ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdiler. Balıkçılar, var olan balık çiftlikleri nedeniyle ağlarını atamadıklarını belirterek, "Balık çiftliklerindeki ışıklar bizim avımızı bozuyor. Deniz kirlenmiyor diyorlar. Balık çiftliklerinden önce bu denizde her mesafede ayrı ayrı otlar vardı. 15 sene önce böyleydi. Bugün Gerence Körfezi'nde denizin içinde bir tane yeşil ot bulamazsınız" diye konuştular.

"Japonya'nın taşeronluğunu kabul etmiyoruz"

Ildırlılara destek vermek için Yönetim Kurulu ve kadın kolları üyeleri ile birlikte toplantıya katılan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran da bir konuşma yaptı. Çeşme halkının orkinos çiftliğinin yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Oran, "Ildır, tarihsel SİT olduğu için evlerine çivi bile çakamazken, Ildırlılar, balıkçılık turizmi ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Balıkçılık turizminin yanında, tarlalarında ürettikleri malları sattıkları tezgahlarda geçinmeye çalışıyorlar. Biz, denize beton resifler atıp, daha fazla balıkçılık turizmi yapalım diye uğraşıp, resifleri atamazken, 400-500 kiloluk orkinosları, hepsini bir havuza toplayıp, ekolojik dengeyi tamamen bozmayı hedefleyen bir proje bu. Yapılmak istenen Japonya'nın taşeronluğu. Biz Japonya'nın taşeronluğunu kabul etmiyoruz. 45 yaşındayım, 45 senedir Ilıca Plajı'nda denize giriyorum. Plankton patlamalarına biyologlar şahittir. Orkinoslar, yemle beslenmiyor, ölü balıklarla besleniyor. Denize girerken güneş yağı sürmeye gerek yok, Orkinos çiftliklerinden gelen yağlar, önce Ilıca'ya, arkasından Boyalık Koyu'na yayılıyor. Biz Çeşmeliler olarak, bu çiftliğe karşıyız. Bize rağmen yapılmasına da izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi de karşı

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Hakan Kerman da toplantıda söz alarak, "Bu toplantıya İzmir Kent Konseyi'ndeki arkadaşlarımla da konuşarak geldim. Biz havadan, karadan, denizden kuşatılıyoruz. Kent Konseyi olarak Çeşme'de böyle bir oluşuma karşıyız. Hatta var olanların da kaldırılmasını istiyoruz. Bu şirket, burada belki 1 milyon, belki 10 milyon dolar kazanacak. Çeşme 10 milyon dolarlık bir yer değil. Başka Çeşme yok. 10 milyon dolara buraları bir daha kurulamaz" diyerek görüşlerini belirtti.

"Halka rağmen hiçbir şey yapılamaz"

Germiyan Slow Food Sözcüsü Engin Önen de yarımadanın havadan, karadan ve denizden işgal edildiğine dikkat çekerek, "Yaşam alanlarımız yok ediliyor. Germiyan'da taş ocaklarını defalarca kapattırdık, defalarca açtılar. Dağlarda kekik olmadı. Arılar gezmedi. RES'ler, balık çiftlikleri, taş ocakları, hepsi bize zarar veriyor. Bunlar, yarımada için rant alanıdır. Ama burası bizim yaşam alanımız. Burasını savunmak zorundayız. Burada yapılan sunumun hiçbir ciddiyeti yok. Tamamen formalite. Bakanlıkla şirketler paralel. Dünyanın ileri ülkelerinde, halka rağmen hiçbir şey yapılamaz. Türkiye demokrasisiz kalkınmayı tercih ettiği için uluslararası sözleşmelere imza atmıyor. Atarsa burada hiçbir şey yapamazlar. Bizim kimsenin kazancıyla derdimiz yok" diye konuştu.

"Ildır'ı ya koruyacağız ya yok edeceğiz"

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz da toplantıda söz alarak, Ildır'ın son yıllarda oldukça ilgi gören bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Mahallemize ziyaretçi sayısı her geçen sene artıyor. Bundan 10 sene önce gelen ziyaretçilerimiz, gerek Pınar Balık Çiftliği'nin kafeslerinin kıyıda olması, gerekse Orkinos çiftliklerinin yakın olması sebebi ile denizin kirliliğinden şikayetçiydiler. 'Burası kafes çöplüğü olmuş' diyorlardı. Ve bölgemize bir daha gelmiyorlardı. Son yıllarda yerinde yapılan çalışmalarla, kafeslerin açığa taşınması, Orkinos balık çiftliğinin Gerence Körfezi'ne gitmesiyle, Ildır Körfezi yavaş yavaş temizlendi. Köyümüze gelen ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bu da arz ve talebi doğuruyor. Üretilen malların satışına yansıyor. Şu karar verilmeli, ya Ildır'da turizmi geliştireceğiz, koruyacağız ya da burayı yok edeceğiz. Ildır kadar güzel kaç bölgemiz kaldı?" diye sordu. Toplantının sonunda ayağa kalkan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, projeye karşı olanların ellerini kaldırması isteyince, toplantıya katılanlar ellerini kaldırarak Ildır'da balık çiftliklerine karşı olduklarını gösterdiler.

İsa Atagöz