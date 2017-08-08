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Çeşme'de bir teknede 100 paket esrar ele geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir koyda demirli olan 3 metrelik polyester teknede 100 paket esrar ele geçirildi.

Çeşmede bir teknede 100 paket esrar ele geçirildi

08 Ağustos 2017 16:05

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Hacettepe Koyu'nda demirli olan 3 metrelik bir polyester teknede arama yaptı. Ekipler, yaptıkları aramada polyester teknede 100 paket esrar maddesi buldu. Sahil Güvenlik ekipleri, polyester tekneyi yedeklerine alarak Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne çekti.
Polyester teknedeki 100 paket esrar maddesi Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne çıkarılarak istiflendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri de, Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına gelerek esrar paketleri üzerinde inceleme yaptı.
Teknenin sahibinin kim olduğu belirlenmeye çalışılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
 

İsa Atagöz
 


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