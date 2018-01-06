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Çeşme'de botları su alan göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak isterken şişme botları su alan ve batma tehlikesi geçiren 42 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşmede botları su alan göçmenler kurtarıldı

06 Ocak 2018 15:00

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 08.00 sıralarında, Uçburun açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botun su alması nedeniyle batma tehlikesi geçiren göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Çeşme İskelesine getirildi.

Kaçak göçmenler, Çeşme İskelesinde ıslanan ayakkabılarını ve giyeceklerini kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Suriye uyruklu olduklarını beyan eden göçmenler, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. Jandarma aracıyla İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. 

Muhammet İsa Atagöz

 

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