Diğer
Kategoriler

Çeşme'de denizde 2 ceset bulundu

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir yıldan fazla bir süredir denizde olduğu sanılan 1'i kadın 2 ceset bulundu.


21 Şubat 2017 19:00

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi açıklarında, deniz patlıcanı toplayan dalgıçlar denizin dibinde batık bir tekne olduğunu fark etti. Dalgıçların durumu Sahil Güvenliğe bildirmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) dalgıçlarından yardım istediler. İzmir'den gelen DEGAK-6 dalgıçları ile birlikte, Çiftlik koyunun 1 mil kadar açığında bulunan batık fiber teknenin bulunduğu bölgeye gittiler. Denizin yaklaşık 19 metre derinliğinde ters dönmüş durumdaki fiber tekneye ulaşan dalgıçlar, ters dönen teknenin altında 2 ceset olduğunu belirlediler.

Dalgıçlar, uzun uğraşlar sonucunda dağılmak üzere olan bir kadın cesedini zorlukla Sahil Güvenlik botuna çıkardılar. Bir yıldan fazladır deniz dibinde olduğu sanılan ceset, Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirilerek karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri ve DEGAK-6 dalgıçları, tekrar olay yerine giderek denizin dibindeki ikinci cesedi de çıkardılar. Bu cesedin de erkek olduğu belirlendi. 

Sığınmacı oldukları sanılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  

İsa Atagöz
 

Etiketler: ceset, Çeşme, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!