Geçtiğimiz ay Japonya'ya orkinos balıklarını götürmek üzere yola çıkan ve Çeşme'de kayalıklara çarparak karaya oturan Lady Tuna gemisinin neden olduğu kirliliğin etkilerine tepkiler devam ediyor. Gemiden sızan 50 tona yakın yakıtın denize aktığı,temizleme çalışmalarının ise sonuç vermeyeceği savunularak, Çeşme turizminin de bu durumdan olumsuz etkileneceği belirtiliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi'ndeki balıkçılar da konuya ilişkin köy kahvesinde toplantı düzenledi. Toplantıya CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, çevreci Avukat Şehrazat Mercan, Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, yakıt kirliliğinden en fazla etkilenen Ardıç Mahallesi'nin Muhtarı Eyüp Odabaş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çorumlular Derneği, Çeşme Motosiklet Kulübü, CHP Çeşme İlçe Örgütü ve Vatan Partisi Çeşme İlçe Örgütü temsilcileri ile Ildır bölgesindeki sitelerde oturan sakinler ve çok sayıda balıkçı katıldı.

"Acil Müdahale Merkezi kurulmalı"

Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, "Bu bölgede üç avukat bir tespit yaptırdık. Bu tespit neyi ortaya çıkaracak? Denizin ne kadar kirlendiğini ve şu anda yapılan temizleme çalışmasının doğru yöntemlerle yapılıp yapılmadığını, yapılmıyorsa bundan ne kadar zarar görüleceğini belirleyecekler. Bizim, çalışmalarımızı devam ettirirken onların tespitlerini takip edip, onlarla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu tespit bizim için bir fırsat. Bu kazayı duyduktan sonra sürekli takip ettim. Kirliliğin etkilendiği kıyıları, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile kontrol ettim. Bu tür kazalar meydana geldiğinde, oluşan zararın tazmini ile ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre, Valinin talimatıyla Kaymakamlığın burada 'Acil Müdahale Merkezi' kurması gerekiyordu. İlgili her birimden yetkilinin bulunacağı bu merkezin bütçesini oluşturacaktı. Daha sonra da çalışma yöntemini belirleyip çalışmayı yönlendirmesi gerekiyordu. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla ne böyle bir çalışma yapılmış, ne de taşın altına elini koyan var. Yönetmeliğin gereği yerine getirilmemiş" diye konuştu.

"Gemi balık götürecekmiş, Japonya kendi balığını üretsin"

Plajlarda, turistik bölgelerde balık çiftliğinin olamayacağına işaret eden Av. Mercan, "Turistik bir bölgede, balık çiftliği, orkinos çiftliği varsa rahat rahat denize girer misiniz? Kaza yapan gemi de aldığı orkinosları Japonya'ya götürecekmiş. Japonya kendi balığını üretsin. Bu bölgede oluşan zarar, bütün hepinizi ilgilendiriyor. O nedenle aranızda ayrılık gayrılık çıkarmadan bu zarara karşı mücadele etmenizi öneririm. 20 yılı aşkın süredir çevre davalarına bakıyorum, her görüşten kişinin avukatlığını yaptım. Çünkü benim ortak kaygım çevreydi. Büyükşehir belediyesinin yaptığı stratejik plan var. O plana baktığınızda, bu bölgenin kalkınmasının turizm ve tarımla olacağı belirtilmiş. Yani planlar bizden yana. Gerçek bizden yana, ekoloji bizden yana. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Biz bir şey yapmazsak, yaşam alanlarımızı kaybedeceğiz" dedi.

"Yazın deniz ısındığında yakıt su yüzüne çıkacak"

Dünyanın birçok yerinde endüstriyel anlamda balık çiftliklerinin olduğunu ancak balık çiftliklerinin ekosistemin kaldırabileceği şekilde yapılması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Alper Doğan, şunları söyledi:

"Derinliği 70-80 metre olan yerlerde balık çiftlikleri yapılıyor. Buralarda ekosistemin oldukça iyi durumda olduğunu gözlemliyoruz. O bölgedeki deniz canlılarının durumu, ekosistem hakkında bize fikir veriyor. Ildır bölgesinde de çalışma yaptık. Derin alanlarda sıkıntı yok gibi görülüyor. Ama tüm Ildır Körfezi olarak baktığımızda, ekosistemin etkilenmemesi maalesef mümkün değil."

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz da Lady Tuna kirliliğinin yüzeysel olarak temizlendiğini dile getirerek, geminin kaza yapmasından altı gün sonra temizleme çalışmalarının başlatılarak müdahale gerçekleştiğini söyledi.

Kirlilikten en çok etkilenen Paşa Limanı bölgesinin bağlı olduğu Ardıç Mahallesi Muhtarı Eyüp Odabaş da plajlarda ve kıyılarda temizliğin devam ettiğini ancak tam olarak temizliğin yapılamayacağını belirterek, "Nisan ayına kadar temizlik bitecek diyorlar. Ama biteceğine inanmıyorum. Denizin dibine çöken yakıt nasıl temizlenecek? Deniz suyu ısındığı zaman, yakıt su yüzüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

İsa Atagöz



