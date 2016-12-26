Çeşme ilçesinde Panama bandıralı Lady Tuna gemisi kayalıklara oturmuş ve hasar almasıyla 50 ton yakıt denize sızmıştı. 100'ü aşkın ekip bölgede temizleme çalışmalarına devam ederken, ekipler yazlıkçıların denize girdiği plaj kıyısında kalın bir tabaka oluşturan yakıtı pompalarla çekerek büyük bidonlarda topladı. Plajın diğer bölümlerinde ise denizin içindeki yakıt, kürek yardımıyla siyah poşetlere dolduruldu. Temizlik ekiplerinin denizin içindeki yakıtları toplamalarının ardından kıyıya bulaşan yakıt kalıntılarının 80 derecelik sıcak su ve özel solüsyonlar yardımıyla temizleneceği belirtildi. Paşa Limanı'ndan Ilıca kıyılarına kadar olan bölgede sürecek olan çalışmanın 2017 Şubat ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.

İsa Atagöz