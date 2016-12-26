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Çeşme'de denize sızan tonlarca yakıtın temizliği 2 ay sürebilir

İzmir'in Çeşme ilçesinde Lady Tuna gemisinin kayalıklara oturması sonucu denize sızan 50 ton yakıtın bölgeden temizlenme çalışmaları devam ederken, temizliğin Şubat 2017'nin sonlarına kadar devam edeceği belirtildi.

Çeşmede denize sızan tonlarca yakıtın temizliği 2 ay sürebilir

26 Aralık 2016 19:39

Çeşme ilçesinde Panama bandıralı Lady Tuna gemisi kayalıklara oturmuş ve hasar almasıyla 50 ton yakıt denize sızmıştı. 100'ü aşkın ekip bölgede temizleme çalışmalarına devam ederken, ekipler yazlıkçıların denize girdiği plaj kıyısında kalın bir tabaka oluşturan yakıtı pompalarla çekerek büyük bidonlarda topladı. Plajın diğer bölümlerinde ise denizin içindeki yakıt, kürek yardımıyla siyah poşetlere dolduruldu. Temizlik ekiplerinin denizin içindeki yakıtları toplamalarının ardından kıyıya bulaşan yakıt kalıntılarının 80 derecelik sıcak su ve özel solüsyonlar yardımıyla temizleneceği belirtildi. Paşa Limanı'ndan Ilıca kıyılarına kadar olan bölgede sürecek olan çalışmanın 2017 Şubat ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor. 

İsa Atagöz 

Etiketler: Çeşme, denize sızan tonlarca yakıt, ne zaman temizlecek


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