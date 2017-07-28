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Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanisan'a kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Çeşmede göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü

28 Temmuz 2017 07:09

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan yelkenli bir tekne saat 21.00 sıralarında Karaada kuzeyinde alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 4'ü çocuk toplamda 6 göçmenin cansız bedenine ulaştı.
5 kayıp olduğu değerlendiriliyor

4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişide kurtarılarak Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca, 5 kişininde kayıp olabileceği, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan botta 17 kişinin üzerinde olduğu ifade edildi.  

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: bot batması, Çeşme, göçmen


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