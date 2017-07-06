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Çeşme'de hurdacılara çadır operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçe merkezinde ve Alaçatı mahallesinde kurulan ve büyük ölçüde çevre kirliliğine neden olan hurdacıların çadırları söktürüldü.

Çeşmede hurdacılara çadır operasyonu

06 Temmuz 2017 23:56

Milli Emlak'a ait araziler üzerinde izinsiz olarak, Roman vatandaşlarınca kurulan çadırlar, çok sayıda şikayete ve çevre kirliliğine neden olunca, Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince söktürüldü.

Yeni Cami arkasındaki boş araziye, ağaçların arasına kurulan çok sayıda çadırlarda kalan Roman vatandaşlara son kez uyarı yapan zabıta ekipleri, saat 14.00'e kadar çadırların sökülmesini istediler. Zabıtalar, çadırların sökülmemesi halinde iş makinaları ile müdahale edileceğini belirttiler. Uyarı üzerine Roman vatandaşlar çadırlarını söktüler. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de arazide temizlik çalışması yaptılar.
Alaçatı'da kavşağın yakınındaki küçük koruluktaki çadırlar da Zabıta ekiplerince söktürüldü. Alaçatı'nın otoban tarafındaki girişinde bulunan çadırlarda kalan hurdacılardan koruluk alana ve tali yola yayılan çok miktarda çöp Belediye temizlik ekiplerince temizlendi. Ana yolun altındaki su kanalına yayılan çok miktarda çöp de, Belediye temizlik ekiplerince yakılarak imha edildi. Hurdacılar, kağıt ve metal atıkları ise kendi araçlarına yüklediler. Çeşme Belediyesi ekipleri, hurdacıların tekrar aynı bölgeye girememeleri için tali yolu kapattılar.
Hurdacıların çadırlarının söküm işlemi olaysız sonuçlandı.  

İsa Atagöz
 

Etiketler: Çeşme, hurdacı, operasyon


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