Diğer
Kategoriler

Çeşme'de ölüme yolculukta yine 104 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 104 göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşmede ölüme yolculukta yine 104 göçmen yakalandı

28 Ekim 2017 17:20

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 109 sahil güvenlik botu, Karaburun Yarımadasındaki Eğri Liman açıklarında bulunan Koyun Adalarının 2 mil kuzeyinde 2 ayrı şişme bot belirledi. Şişme botun birisini durduran ekipler, kaçak göçmenleri sahil güvenlik botuna alırken, gemiden denize indirilen zodyak botuyla da diğer şişme bota müdahale etti. İki şişme bottaki kaçak göçmenleri alan TCSG 109 sahil güvenlik botu, Çeşme İskelesine yanaşarak iskeleye indirdi. 

60'ı Suriye uyruklu, 44'ü ise Gana, Angola, Fildişi ve Orta Afrika uyruklu kaçak göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek de dağıtıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. 

Muhammet İsa Atagöz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç