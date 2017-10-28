Çeşme'de ölüme yolculukta yine 104 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 109 sahil güvenlik botu, Karaburun Yarımadasındaki Eğri Liman açıklarında bulunan Koyun Adalarının 2 mil kuzeyinde 2 ayrı şişme bot belirledi. Şişme botun birisini durduran ekipler, kaçak göçmenleri sahil güvenlik botuna alırken, gemiden denize indirilen zodyak botuyla da diğer şişme bota müdahale etti. İki şişme bottaki kaçak göçmenleri alan TCSG 109 sahil güvenlik botu, Çeşme İskelesine yanaşarak iskeleye indirdi.

60'ı Suriye uyruklu, 44'ü ise Gana, Angola, Fildişi ve Orta Afrika uyruklu kaçak göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek de dağıtıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

Muhammet İsa Atagöz