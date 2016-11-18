Çeşme ilçesinde belediye ekipleri, kentteki tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, tarihi hamam ve Çiftlik Mahallesindeki eski Rum mezarlığı ile Kemik Odasını restorasyona başladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, dünya mirası olan tarihi eserlerin restorasyonlarını yaparak ayağa kaldırmaya çalıştıklarını vurguladı. Dalgıç, "Çeşme merkezinde bulunan harap durumdaki tarihi hamamın restorasyonu ile işe başladık. Şimdi de Çiftlik mahallemizdeki eski Rum mezarlığının etrafındaki duvarları ve içindeki Kemik Odasını, aslına uygun olarak restore ediyoruz. Bu yılın sonuna kadar Çiftlik mahallemizdeki restorasyonu bitirmeyi hedefliyoruz. İlçemizdeki tarihi değerleri, her yıl, bütçemizin elverdiği oranda, aslına sadık kalarak restorasyonunu yapıp Çeşme'mize kazandıracağız" diye konuştu.

Çeşme Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmalarının 1 buçuk milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İsa Atagöz