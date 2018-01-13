Çeşme’de trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, eski İzmir-Çeşme yolunda seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Yatağan (50), 35 VKN 10 plakalı aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Dün akşam saatlerinde Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Ali Yatağan, olay yerine gelen 112 ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çeşme Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesine sevk edilen Ali Yatağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammet İsa Atagöz