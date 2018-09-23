Çeşme'nin ünlü sakız koyunları yarıştı

Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında düzenlenen 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği'nin ikinci günü etkinlikleri, Çeşme çarşısında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Sakız Adası Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük Müdürü Yardımcısı Semira Charokopou, Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı Legatos Pantelis,, Sakız Adası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiralık Odalar Birliği Başkanı Dimitris Kitrilakis, Sakız Adası'ndan gelen konuk halk oyunları ekibi, üreticiler ve vatandaşlar katıldılar. Korteje, bu yıl ilk kez şenlik alanı dışında yapılan değerlendirmede jüri üyelerince yarışmaya kabul edilen sakız koyunları, koçları ve tokluları da özel araçlarla katıldı.

Şenliğin ikinci günündeki etkinliğe katılımın yüksek olduğu gözlenirken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz da Ovacık Mahallesi'ndeki etkinliklere katıldı.

"Yüzlerce koyun ve koç elemeden geçirildi"

İkinci gün etkinlikleri Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın, Ovacık Mahallesi şenlik alanındaki konuşması ile başladı. Başkan Dalgıç yaptığı konuşmada, Ovacık'taki şenliğin sembol isimlerinden eski Turizm Müdürü Osman Kabasakal'a rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Osman Kabasakal, Ovacık'ın beyaz soğanını, kavununu, sakız koyununu anlatıyordu. Bu etkinlik, 1970'li yıllarda başlayan, zaman zaman kesintiye uğrayan, 2014 yılında Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda bu etkinliği yaptığımız zaman 32 civarında sakız koyunu ve koçu katıldı. Dördüncüsünü yaptığımız bu etkinlikte, sabah 08.00'den beri jüri üyelerimiz, yüzlerce koyun ve koçu elemeden geçirip, yarışmaya katılacak sakız güzellerini belirlediler. Bu da; yaptığımız bu etkinliğin Çeşme bölgesine ve üreticisine olan katkıyı gösteriyor" diye konuştu.

"Üretimden kaçma huyumuzdan vazgeçmeliyiz"

Dalgıç, "Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim Projesi kapsamında, Çeşme'nin her coğrafyasında, kendine özgü, kendi gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan etkinlikler yapıyoruz. Dün yaptığımız Çeşme'nin en iyi kavun etkinliği ve bugün yaptığımız en iyi sakız koyunu etkinliği, Ovacık'ın yapısına tam olarak oturdu. Ovacık'ın bereketli toprakları içerisinde üretilen Çeşme'nin en güzel kavunları ve yarımadamıza özgü sakız koyunumuz, bu şenlikle daha da anlam kazandı. Kavunumuzu da, sakız koyunumuzu da korumak zorundayız. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak için belediye olarak, elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sakız koyunları ve koçlarımız, diğer cinslerine göre inanılmaz derecede verimli hayvan türleridir. Üretimden kaçma huyumuzdan ülke olarak kaçmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de tarımsal kalkınmaya çok ciddi katkılar veriyor. Biz de Çeşme Belediyesi olarak, elimizdeki olanaklar ölçüsünde, bu tür etkinliklerle üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Buradan tüm üreticilere seslenmek istiyorum; 'Sadece üretin'. Bu bölgede pazar var. Pazar da ayağınızın dibinde. Yani satış imkanı, diğer bölgelerden daha fazla. Onun için daha fazla üretin" çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.

"Sakız koyunu, Çeşme'nin önemli bir değeridir"

Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç da bir konuşma yaparak, sakız koyununun adını, komşumuz olan Yunanistan'ın Sakız adasından aldığını belirterek, "Sakız koyunu, yarımadamızda yetişir. Süt ve yüksek döl verimi özelliğine sahiptir. Her yerde yaşamaz. Soğuğu sevmez. Her bulduğu otu yemez. Sürü hayvanı değildir. Küçük sürüler halinde yetişirse verimi daha yüksek olur. İkiz ve üçüz doğruma oranı yüksektir. Düzgün beslenirse, iki yılda üç kuzulama yapar. Sakız koyunu, Çeşme'nin önemli bir değeridir. Sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Sakız koyunu üreticileri adına bir konuşma yapan Hasan Saatli de, geçmiş yıllarda, sakız koyunu ve keçilerden elde edilen sütle peynir ve yoğurt yapılarak ihtiyaçların karşılandığını hatırlatarak, "Sakız koyununa, süt ve kuzu verimi yüksek olduğu için eskiden beri bakıyoruz. Geçmiş yıllarda, yarışmalar yapılır ve derece alan sakız koçları, ücretleri karşılığında haraya alınarak çiftleştirilirdi. Sakız koyunumuz ve koçumuzun neslinin devamı için çalışma yürüten Çeşme Belediye Başkanımıza ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu çabalarından dolayı teşekkür ederiz. Sakız güzellerinin seçiminde zorlanacak olan jüri üyelerimize de kolaylıklar dileriz" dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ve Seferihisar Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Çumak da bir konuşma yaparak, sakız koyununun özelliklerini anlattı.

Başkan Dalgıç komşuyla birlikte halay çekti

Yapılan konuşmaların ardından, Ovacık Mahallesi sakinleri, Ovacık Zeybeği ve Karaburun Zeybeği oyunlarını oynadılar. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları ekibi ve Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen halk oyunları ekibinin gösterileri de ilgi ile izlendi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın eşi Semra Dalgıç ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen konuk halk oyunları ekibi ile birlikte oynadığı halay ise, iki komşu ülke halklarının kardeşçe birlikteliğinin gösterisi olarak büyük alkış aldı.

En güzel Sakız Koyunu yarışmasına 24 üreticinin hayvanları kabul edilirken, Cüneyt Noyan, Salih Seymen, Mustafa Kaymakçı, Çağrı Kandemir, Halil Girgin ve Halil Karanfil'den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda; en iyi sakız koyunu kategorisinde; Hakan İşit birinci, Ekrem Çelik ikinci, Yusuf Karaburun üçüncü oldu.

En iyi sakız koçu kategorisinde; Hulusi Baysal birinci, Ömer Dönmez ikinci ve Mustafa Erken üçüncü oldu. Yarışmada, sakız erkek toklu kategorisinde ise; Hulusi Baysal birinci, Hasan Saatli ikinci ve Kemal Fatih Baysal üçüncü oldular.

Yarışmanın son kategorisi olan sakız dişi toklu kategorisinde de; Osman Esmer birinci, İbrahim Özcan ikinci ve Amaç Menengiç de üçüncü oldu.

4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, etkinliğe katılanlara Çeşme Belediyesi tarafından kavurmalı pilav ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.

Muhammet İsa Atagöz

