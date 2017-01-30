Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı Cesur ve Güzel dizisinin çekimlerinde kullanılan sahte 100 bin doların çalındığı iddia edildi.

'BANKAYA' GİRDİ, SAHTE PARALARI ÇALDI

Star TV'nin kısa sürede sevilen dizisi "Cesur ve Güzel" setinde geçtiğimiz günlerde filmlere konu olacak bir olaya sahne oldu. Tuzla'da kurulan platoya gece hırsız girdi. İddiaye göre, dizide senaryo gereği kurulan bankaya giren hırsız kasayı patlatarak 100 bin dolar sahte paraları çaldı.

SETE ARA VERİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sete bir gün ara verildi. Hırsızın çaldığı sahte paraların tekrardan tedarik edilmesinden sonra çekimlere kaldığı yerden devam edildi.