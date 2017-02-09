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Cesur Yürek 16. Bölüm fragmanı İskender Tatar’ı kim vurdu?

Cesur Yürek 16. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Cesur Yürek 16. Bölümünde neler olacak? Cesur Yürek 16. Bölümünde izleyiciyi ne bekliyor? İşte Cesur Yürek ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Cesur Yürek 16. Bölüm fragmanı İskender Tatarı kim vurdu?

09 Şubat 2017 17:45

Cesur Yürek 16. Bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Show TV’nin sevilen dizisi Cesur Yürek 16. Bölümünde İskender Tatar’ı kim vurdu sorusuna cevap bulunabilecek mi? “Cesur Yürek”in 15. bölümünde; Bradd’i ele geçiren Ömer, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödetecektir. Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisidir. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırır. İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet, Ferhat’ın tuzağına düşer.  Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynar. Ömer kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girer.

CESUR YÜREK HİKAYESİ

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor. Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır... Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.

Etiketler: Cesur Yürek, cesur yürek 16 bölüm


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