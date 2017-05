Çetin Altay ve Selen Seyven: Ahlaklı komedi yaptık

Cuma günü vizyona giren “Baş Belası” filmi, haftanın iddialı yapımlarından. Evlenmeye hazırlanan Asya’nın Çanakkale’den İstanbul’a dönüş yolunda tanıştığı Can ile yaşadığı komik maceraları anlatan filmin başrollerinde Selen Seyven ve Çetin Altay var. Boğaz kenarında buluştuğumuz iki isimle “Baş Belası”nı konuştuk. Gülmekten röportajı yapmak zorlaşsa da ortaya keyifli bir söyleşi çıktı.

Başbelası filminin teklifini kabul etmenizdeki en önemli sebep nedir?

S.S: Çetin Altay

Ç.A: Bana da sorarsan Selen’in oynayacağını duydum direk tamam dedim.

Baş Belası filminin konusu nedir? İzleyici neden gitmeli?

S.S: Çok güleceği için gitmeli. Çünkü gülmeye ihtiyacı var. Çoluk çocuk maa ailede gidilebilecek bir film öyle rahatsız edici hiçbir şey yok. Komedi seviyesi çok iyi. Ahlaklı bir komedi filmi yaptık.

Ç.A: Görseli ile de çok iyi. Çanakkale ve civarında çektik.10 km sonra ege 10 km sonrası Marmara. Çok hareketli ve keyifli bir film. İzlediğimiz için söylüyorum. İnsanlarında beğeneceğini umuyoruz. Atraksiyonlarıyla, bol animasyonlarıyla patlamalarıyla çatlamalarıyla bela olan bir tip özellikle Selen’in. O yüzden gitmeli izlemeli. Almanya’dan araba getirttik. 1968 model Porsche dünyada 5 tane var. 3’ü bizim Ümit’te zaten.

S.S: Benim kullandığım bölümleri çok düşünmezsek.

Ç.A: İyi kullandın sen Selen

S.S: İyi kullandım yine de dimi Çetin. İlk defa kullandım.

Ç.A: Araba 4 işlemle çalışıyor. 1 tane anahtarı var onu basıyorsun çeviriyorsun. Sonra normal anahtar Ardından bir düğmesi var ona basıyorsun. Arabayı birkaç kişi çalıştırmak lazım.

S.S: Sen düğmeye bas, ben kontağı çevirdim derken…

En zorlandığınız sahne hangisi oldu?

Ç.A: Arabayı çalıştırırken çok zorlandık. Bütün set el atıyordu falan.( Gülüyor) Hiç zorlandığımız sahne olmadı. Zaman zaman ufak tefek şeylerimiz oldu. Keyifli çalıştık biz.

S.S: Mesut Yar çok zorlandı.

Ç.A: Sürekli uçuyor filmde.

Karakteriniz nasıl biri?

Ç.A: Karaktersizin biri işte. (Gülüyor) Saf temiz bir karakter. Kızın başına bela oluyor ama iyi niyetiyle. Bir çakallığı kurnazlığıda var. İş sarpa sarınca yok ben söylemedim ki oluyor.

S.S: Tam bir çocuk zekâsı. Yaş sanki 9-10 öyle yani Can. Asya ise evlilik arifesinde bir kızcağız karşısına Can çıkıyor. İstanbul’a yola çıkıyorlar. Asıl olay Asya’nın düğüne yetişmesi bütün olay bu ama bu esnada büyük bir bela oluyor. Asya aslında çok sakin işleri çözmeye çalışan çözüm odaklı yaşayan bir kadın ve hayatındaki her şeyi o halletmiş. Bunu da halledebileceğini zannediyor.

Ç.A: Asya çok sağlam bir karakter Selen’in kendisine de benzetiyorum. Ne konuştuğunu ne yaptığını bilen insanları yönlendiren.

Bende tam benzer yanlarınızı soracaktım?

Ç.A: Bu benim benzettiğim belki Selen benzetmiyor olabilir.

S.S: Asya güzel bir karakter keşke Asya olsam. Çok sağlam biri. Ama Can karakterine kimse benzemesin mümkünse.

Ç.A: Can’a kimse benzemesin.

Çekimlerde yaşadığınız aksilikler oldu mu?

Ç.A: Muhakkak oldu. Aksiliklerden de keyif aldık.

S.S: Biz çok gülüyorduk. Aksilik bile. Aa iyi ki geldi başımıza falan deyip eğleniyorduk. Çok güzeldi.

Çekimler ne kadar sürdü?

Ç.A- S.S: Bir ayda bitirdik.

Ç.A: Ama ondan sonrası bizi baya uğraştırdı. Çünkü bol animasyon var filmde. Biz geçen sene bu zamanlar bitirdik.

Gülmekten oynamadığınız sahneler oldu mu?

Ç.A: O araba sahnelerinde falan gülmekten oynayamadığımız oldu.

S.S: Dalağım gevşedi benim. Böyle tatlı tatlı durduğuna bakma hiç akıllı uslu bir adam değil. Sette kamera arkasında neler yapıyor.

Ç.A: Arabanında üstü açık olduğu için zaman zaman soğukta oluyordu. İçinde 8 saat geçiyoruz. 4 saati yanıyorduk. 4 saati donuyorduk. Üşüdüğümüz anlarda bile keyif aldık.

S.S: Akşam güneş gittiği anda titremeye başlıyorduk. Gündüz sıcaktı denize bile girmişliğimiz var. Birde tarla baktık sürekli alışverişteydik yani sürekli. Bizden biri girişti ticarete Mesut Yar.

En başa dönersek oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Ç.A: Ama en başa dönücez çekmedin mi bunları ( Gülüyor)

S.S: Çocukluğumuza iniyor şuanda. Ben oyuncu olmadım oyuncu doğdum. Heves ettik olduk işte.

Ç.A: Bende olmaya çalışıyorum işte beni ajanstan gönderdiler. ( Gülüyor)

İlk hangi projede ben ünlü oldum dediniz?

S.S: Sokakta tanınmaya başladığımda ünlüyüm dedim. Genco’dan sonra başladı. İlk işimdi.2007- 2006 yıllarındaydı. Genç körpecik bir kızdım.

Ç.A: Ben önceden mizah yazarlığı yapıyordum. Şovmenlik falan sonra Emret Komutanı’mdan bir tık önce reklam vardı.

Dram mı komediye mi aitsiniz?

S.S: Ben oyuncuların öyle bir tercih yapacağını düşünmüyorum. Oyunculuğu seven insan ikisinide oynuyor. Komedi tabiiki de eğleniyorsun.

Komedi sanki sinemada daha çok gişe yapıyor…

S.S. Evet sinemada gişe komedi yapıyor

Ç.A: Sinemada öyle ama televizyona bakınca da komedi yok. İnsanların her zaman gülmeye ihtiyacı var. Tabi şuan dünya olarak daha da sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Yapılsın yani komedi filmleri çokta yapılacak seneye biliyorum. Geliyor her sene teklifler

S.S: Senede 5- 6 tane film çekiyor Çetin

Ç.A: Gelen tekliflerin hepsini çeksek sene yetmez.

Kendiniz izlerken gülüyor musunuz?

S.S: Gülüyoruz ya gülmedim diyen yalan söyler.

Ç.A: Normalde izlerken eleştirirdim kendimi bu kez baya güldüm. Baktım yani sıkıntılı göze batan bir yer var mı bulamadım.

S.S: Bende de aynı şey oldu açığı bulamadım. Ama tuhaf bir korkusunu yaşıyorum. Acaba bana mı öyle geldi durumu var.

Ç.A: Bize öyle gelmemiştir ben hemen hemen bütün filmlerimi izlerim. Bu olmuş ya. Olmamış bir şey olsa müdahale ederdim.

İçinize sindi yani…

Ç.A- S.S: Evet evet içimize sindi.

Gerçekleştirmek istediğiniz içinizde kalan bir şey var mı?

Ç.A: Su bayisi açmak var hayalimizde. Onu da açarsak tamamdır. Yanına da bir çiğköfteci

S.S: Çiğköfteci ve sucu çok gidiyor. (Gülüyoruz)

Ç.A: Gerçekleştireceğiz evleneceğiz yakında inşallah.

S.S: Daha hayata dair hayaller. Mesleki hedefler falan hiç bitmesin tabi de.

Ç.A: Brad Pitt ile konuştuk filmimde tatlı tezgahında duran adamı oynayacak.

S.S: Öyle diyorsun ama olmaz deme olur.

Oynamam dediğiniz bir rol oldu mu?

Ç.A- S.S: Hiç olmadı.

Türkiye’de hangi kadın erkek oyuncuları başarılı buluyorsunuz?

S.S-Ç.A: Çok var

S.S: Demet Evgar var.

Ç.A: Demet Evgar, Billur Kaya erkeklerden Haluk Bilginer, Çetin Tekindor çok iyi.

S.S: Çetin Altay var. Çok beğeniyorum

Ç.A: Selen Seyven var hepsinin arasından sıyrılan bir isim

S.S: Bizim ülkemiz oyuncu konusunda gerçekten zengin yetenekli çok oyuncumuz var.

SELEN SEYVEN: GÜZEL OLUNA DAHA ÇOK TEKLİF GELİYOR

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Sürekli kendimle ilgileniyorum. Ben ne istiyorum şuan ne yapmak istiyorum. Sinemaya gitmek istiyorsam sinemaya gidiyorum. Bütün bir günüm ne istediğimi düşünmekle geçiyor. Ondan sonrada onları hayata geçiriyorum. Her günümüz değişiyor bir günümüz bir günümüz tutmuyor bizim. Hayatımız çok yoğun dizi yaptığımız zaman daha da yoğun. Tiyatro yaptığınız zaman özel hayatınıza daha çok vakit ayırabiliyorsun. Her günüm birbirinden farklı geçiyor.

Ekranda güzel kadın olmanın avantajı ne ?

Daha çok iş geliyor. İnan başka bir avantajı yok.

Abim filminde engelli bir kızı canlandırmışsınız aldığınız tepkilerden biraz bahsedersek?

Sokakta geri zekâlı diye bağırmışlardı. Benim hayranlarım yani artık arkadaşlarım oldular.Biz seninle beraberiz demek için. Bir salon kapatmışlardı birlikte Abim filmini izledik.

Fanlarınızla sürekli irtibattasınız o zaman?

Tabiki sürekli arkadaşız çünkü.

İdolünüz kim?

Türkiye’de Demet Akbağ. Natalia Portman hayranıyım.

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Pozitifimdir. Bir anda parlar bir anda sönerim. Neye kızdığımı unuturum.

Sizi başka projelerde görecek miyiz?

Şuanda yok kısmet. Yaza giriyoruz ne olacağımız belli değil.

ÇETİN ALTAY: YAKINDA EVLENİYORUM

Sizin günleriniz nasıl geçiyor?

Mesala hangi hangi gün onu söyle bana. Sabah kalkar spora giderim. Benim sporumun bitmesi öğlen 1’i buluyor. Kitap okurum, müzik dinlerim, gezerim. Nasıl geçsin spordan gelip kös kös oturuyorum.

İstanbul’da doğdunuz aslen Trabzonlusunuz şive aileden gelen bir şey mi? Yoksa ekstra çaba mı gösteriyorsunuz?

Aileden gelen bir şey. Çocukluğumdan beri öyle sürekli bir araya geldikçe. Şiveli konuşa konuşa kulağımıza yer etmiş.

Bu filmde bambaşka bir şive yapıyorsunuz? Trabzon şivesinden sıyrılmak için mi yaptınız?

Sıyrılmak değilde. Zaman zaman yapıyorum zaten ben. Birde buna bakmak lazım.

Trabzona ne sıklıkla gidiyorsunuz?

Zaten vizyonda bir dilm var. Sümala’nın Şifresi. Cünyor Temel galasını falan orada yaptık. Onun haricinde de çok gidiyorum. Söyleşilere giderim. Vaktim oldukça giderim. Arkadaşlarım, kardeşlerim var orada.

Çok sayıda komedyen var günümüzün Kemal Sunal’ı size göre kim?

Onu söylemek bana düşmez. Kemal Sunal’ın yeri çok başkadır. Kemal Sunal’a yakın çok isim var.

Sümala’nın Şifresi: Cünyor Temel nasıl gidiyor?

7 Nisan’da vizyona girdi. 200 civarında öyle çok uçmadı. Vardır bir eksik aksak bir şey. Sonra ben onu yapımcı ile konuşucam.

Başka projeler var mı?

Birkaç tane daha film çektim onlar vizyona girecek. Henüz konuşma aşamasında kesinleşmeyen var.

KÜBRA ŞAFAK