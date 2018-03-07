Çetin Emeç ölümünün 28. yılında anıldı

İstanbul Kadıköy Suadiye’deki evinden çıktığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şoförü Sinan Ercan ile birlikte öldürülen gazeteci-yazar Çetin Emeç, ölümünün 28. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen anmaya Emeç'in eşi Bilge, kızı Mehveş, damadı Mehmet Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, gazeteci Oktay Ekşi ve dostları katıldı. Kadıköy Belediyesinin de çelenk gönderdiği törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

“Failleri aydınlatılınca Türkiye bambaşka boyuta geçer”

Emeç’in damadı Mehmet Özalp Birol, “Çetin Bey benim kızıyla evliliğimden önce birkaç kez gördüğüm kadarıyla maalesef sohbetinden zevk alma olanağı bulamadığım kayınpederimdi. Hepimizin bildiği gibi Türk gazeteciliğinin kilometre taşlarından biriydi. Bugün vefatının 28. yılı, bu vesileyle hem onu hem de tüm basın şehitlerini sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Failleri maalesef bulunamadı, zaten faillerin aydınlatıldığı gün Türkiye bambaşka bir boyuta geçer” dedi.

“Kalemini asla eğip bükmedi ve bizlere örnek oldu”

Hürriyet Gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ise, “Basında çok derin izler bırakmış bir meslek büyüğümüzdür. Çetin Emeç denilince benim aklıma bir gazetecilik ekolü gelir. Meslek hayatı boyunca iki büyük gazeteyi yönetti. Gazeteleri yönetirken hem de yazı yazarken kalemini asla eğip bükmedi ve bizlere büyük örnek oldu. Bizim yetişmemizde de çok büyük katkısı vardır. Özgür gazetecilik, demokrasi ve cumhuriyet yolunda çok büyük emekler vermiştir. Bu vesileyle ben hem Emeç ustamızı, hem Abdi İpekçi'yi hem de Uğur Mumcu’yu rahmet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamaların adından anma töreni son buldu.

Doğan Can Cesur

