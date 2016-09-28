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Çetinkaya: “Parasal genişleme tek başına istikrarlı büyümeyi sağlayamaz”

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, İSO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada parasal genişlemenin tek başına istikrarlı bir büyümeyi sağlayamayacağını belirtti.

Çetinkaya: “Parasal genişleme tek başına istikrarlı büyümeyi sağlayamaz”

28 Eylül 2016 17:53

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısında konuşma yaptı. Küresel kriz sonrası ortaya çıkan iktisadi konjonktürle birlikte güven ortamının ve finansman kanallarına dair sorunların tüm dünyada ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlattığını belirten Çetinkaya, “TCMB olarak reel sektör ve finansal sektör etkileşimlerini daha iyi anlama ve iletişimimizi güçlendirme çabası içerisinde olacağımızı daha önce çeşitli platformlarda ifade etmiştim. Küresel kriz sonrası ortaya çıkan iktisadi konjonktürle birlikte güven ortamı ve finansman kanallarına dair sorunlar tüm dünyada ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatıyor. Bu süreci küresel çapta düşen verimlilik zayıflayan yatırımlar ve artan gelir dengesizliğiyle birleşmesiyle dünya ekonomisi bir yavaşlama dönemine girdi” dedi.

Çetinkaya, parasal genişlemenin tek başına istikrarlı bir büyümeyi sağlayamayacağını söyleyerek “Parasal genişlemenin tek başına istikrarlı bir büyümeyi sağlayamayacağı artık net bir biçimde görüldü. Ekonomide güven faktörü sağlıklı işleyen finansman kanalları ve gelir dağılımı gibi unsurların yatırımlar ve dengeli büyüme açısından orta ve uzun vadede önemli rol oynadığını bir kez daha görmüş olduk. TCMB olarak küresel ekonomiye dair gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine yansımalarını takip etmekteyiz. Küresel iktisadi konjonktür ülkemiz ekonomisini temelde 3 kanalda etkiliyor. Birincisi dış talep ikincisi sermaye akımları üçüncüsü emtia fiyatları” şeklinde konuştu.

“Merkez Bankası olarak istikrara kalıcı bir biçimde ulaşmanın ülke ekonomisi ve tüm paydaşlar açısından sağlayacağı faydalara ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla çabalarımızı sürdüreceğiz” diyen Çetinkaya, “Sürdürebilir makro ekonomik dengeleri ve büyümeyi de desteklemek amacıyla orta ve uzun vadede fiyat istikrarını sağlama ve koruma yönündeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda bütün araçlarımızı gerektiği ölçüde kullanmaya devam edeceğiz. Kalıcı çözümler üretmeye ve paydaşlarla iletişim halinde ödünleşimleri azaltmaya devam edeceğiz. Gıda fiyatlarının genel fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırma amacıyla kurulan söz konusu komite kapsamında bu güne kadar önemli kazanımlar elde edildi. Kurumlar arası iletişim kanalları açılarak geniş tabanlı bir teknik işbirliği tesis edildi ve nihayet bu çalışmaların bir üst aşamaya taşınarak somut kazanımlara dönüştürülmesi açısından yakın dönemde adım atıldı” dedi. 

Ali Canberk Özbuğutu

Etiketler: İSO Meclis Toplantısı, merkez bankası, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya


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