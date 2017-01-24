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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup etabında üçüncü maçını oynayan Eczacıbaşı VitrA, Uralochka-NTMK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

24 Ocak 2017 21:23

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maç sonucu: Uralochka-NTMK Ekaterinburg: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada Kosheleva 14 sayı alırken, Boskovic ve Thaisa 13’er sayı elde etti. Brezilyalı yıldız Thaisa 7 blok yaparken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 15 blok yaptı.

Bu galibiyetle D Grubu’ndaki puanını 7’ye çıkaran turuncu-beyazlılar, 8 Şubat’ta Rusya temsilcisini Burhan Felek Voleybol Salonu’nda ağırlayacak.

Salon: Divs Uralochka Ekaterinburg
Hakemler: Jan Krticka, Wim Cambre
Uralochka-NTMK Ekaterinburg: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova, Karpol, Safonova
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, Gülden, Neslihan, Nilay, Simge
Setler: 0-3 (11-25, 24-26, 24-26)
Süre: 76 dakika (21, 28, 27) 

Etiketler: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Eczacıbaşı Vıtra, maç sonucu, Uralochka NTMK Ekaterinburg


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