CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maç sonucu: Uralochka-NTMK Ekaterinburg: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada Kosheleva 14 sayı alırken, Boskovic ve Thaisa 13’er sayı elde etti. Brezilyalı yıldız Thaisa 7 blok yaparken, Eczacıbaşı VitrA toplamda 15 blok yaptı.

Bu galibiyetle D Grubu’ndaki puanını 7’ye çıkaran turuncu-beyazlılar, 8 Şubat’ta Rusya temsilcisini Burhan Felek Voleybol Salonu’nda ağırlayacak.

Salon: Divs Uralochka Ekaterinburg

Hakemler: Jan Krticka, Wim Cambre

Uralochka-NTMK Ekaterinburg: Kurilo, Babeshina, Irisova, Klimets, Parubets, Evdokimova, Karpol, Safonova

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, Gülden, Neslihan, Nilay, Simge

Setler: 0-3 (11-25, 24-26, 24-26)

Süre: 76 dakika (21, 28, 27)