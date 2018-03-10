Diğer
Kategoriler

Cevdet Yılmaz: 'AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Vatandaşın önceliği ne ise AK Parti’nin önceliği de odur. Vatandaş bizden neyi talep ediyorsa bizde kaynaklarımızı ona göre tahsis ediyoruz. AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir” dedi.

Cevdet Yılmaz: AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir

10 Mart 2018 19:20

Bingöl'ün Genç İlçe Belediyesi tarafından "Yerel Buluşmalar İstişareler" toplantısı düzenlendi. Şehit Hakan Akdere kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç Belediye Başkanı Mehmet Hadi Topraktan, Kanaat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir taraftan yaptıkları hizmetleri ve icraatları vatandaşlara anlatma imkanı bulduklarını diğer taraftan da vatandaşların sıkıntılarını ve beklentilerini dinleme imkanı bulduklarını söyledi. Yılmaz, “Bugün Genç ilçemizde yerel düzeyde istişare toplantımız gerçekleştirdik. Bu AK Parti’nin anlayışını da yansıtıyor zaten. Biz bir taraftan yerel yönetimlere çok önem verirken diğer taraftan yerel düzeyde katılımcılığı çok önemsiyoruz.

AK Parti olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken halkla birlikte halkımıza hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz. İşte bu anlayışımızın bir anlayışı olarak ta bugün Genç ilçemizde bu çalışmayı başlattık. Gerek belediye başkanlarımız, gerek il genel meclis üyelerimiz, gerekse diğer kurum amirlerimizle, burada kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla buluşmuş olduk. Bir taraftan yaptığımız hizmetleri ve icraatları vatandaşlarımıza anlatma imkanı bulduk diğer taraftan da vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve beklentilerini dinleme imkanı bulduk. Böylece daha da kaliteli bir hizmetin altyapısını oluşturma imkanına kavuşuyoruz. Bu bir defaya mahsus bir çalışma değil bundan sonrada belirli aralıklarla bu toplantılarımız devam edecek" dedi.

Dinamik bir şekilde ve değişen şartlar içerisinde vatandaşın gördüğü ihtiyaçları yerel düzeyde tespit etmiş olacaklarına değinen Yılmaz, "Vatandaşın önceliği ne ise AK Parti’nin önceliği de odur. Bu çalışmalarımızın özü birazda bu şekilde işliyor. Vatandaş bizden neyi talep ediyorsa bizde kaynaklarımızı ona göre tahsis ediyoruz. AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir. Vatandaşımızın talep ve beklentilerini merkezine koyan ve esası haline getiren bir partidir. Masa başında çalışan bir parti değildir. Vatandaşla beraber hareket eden ve ona göre politika yapan ve uygulamaya koyan bir partidir. Bunun güzel yansımasını da gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda görmüş olduk"diye konuştu. Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.  

Sinan Atan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç