AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doları yastık altına koymanın ABD’ye sıfır faizle kredi açmak anlamına geldiğini belirterek, tüm vatandaşlara dolarlarını yastık altından çıkarıp sisteme kazandırma çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketi Bingöl’de yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, başkanlık sistemiyle birlikte yasamanın eskisinden daha önemli hale geleceğini ifade ederek, “Bir sistemden bahsediyoruz, her şeyden önce bunun altını çizmek isterim. Sadece başkan ve yürütmeden bahsetmiyoruz, bazen buna indirgeniyor hadise ama öyle değil. Başkan ve yürütme sistemin bir boyutu, ikinci boyut yasama ve bunun faaliyetleri. Başkanlık sisteminde veya cumhurbaşkanlığı sisteminde bizim kavramlarımızla, yasama eskisinden daha önemli hale geliyor. Parlamenter sistemlerde yasama ve yürütme iç içe olduğu için denetim sistemi arzu edildiği şekilde gerçekleştirilemiyor. Başkanlık sistemlerinde ise yürütme, yasamanın tamamen dışına çıktığı için yasama denetim işlevini çok daha iyi bir şekilde hayata geçirebiliyor. Asli işlevlerine daha çok yoğunlaşabiliyor Meclis” dedi.

“İstikrarımızı garanti etmiş oluruz”

Mevcut yapıda sistemsizlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İnşallah Meclisimiz ve halkımızın kararıyla bu sistemsizlik ortadan kalkar ve çok daha iyi işleyen, birçok amaca aynı anda hizmet eden etkili bir sistemimiz olur. Bunu yaptığımız zaman istikrarımızı garanti etmiş oluruz, artık tesadüflere kalmıyor istikrar. Kurumsal anlamda istikrarı garanti eden bir sisteme sahip olmuş olacağız” diye konuştu.

“2017 Avrupa’da seçim yılı olacak”

Avrupa’da birçok ülkenin seçim sürecine girdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“2017 yılı Avrupa’da seçim yılı olacak. Bunun getirdiği bir takım belirsizlikler var. Amerika’da bir seçim yaşandı ve bunun belirsizliklerini halen yaşıyorlar ve tüm dünya da bundan etkileniyor. Bu noktada şunu söylemek isterim, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan hadiseler sadece Türkiye ile ilgili değil, tüm dünya ile ilgili boyutları olan hadiselerdir.”

Küresel krizin etkilerinin devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“2017 yılındaki küresel belirsizlik ortamı hepimizi etkiliyor. Yalnız bunlar belli bir zaman sonra yerli yerine oturacaktır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Trump biliyorsunuz ocakta işbaşına gelecek. Bununla birlikte Amerika politikalarındaki belirsizlik azalmış olacak. Bu bütün dünya için olumlu bir çerçeve oluşturacaktır. Avrupa’daki seçimlerde zaman içerisinde netleşmiş olacaktır. Bize düşen görev sağlam bünyemizle bu süreçleri atlatmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün söyledi, 2008 yılında dünyada bugünkünden çok daha fırtınalı bir dönem yaşadık. Küresel kriz o dönemde daha derin bir şekilde yaşandı. O dönemde de Türkiye küresel krizin etkilerini en aza indiren ülkelerden biri oldu ve kriz teğet geçti Türkiye’yi. Bugün de inşallah aynı sonucu bekliyoruz.”

Doları yastık altında tutmanın ABD’ye sıfır faizle kredi açmak anlamına geldiğine dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O parayı basan Amerika hükümeti o parayla dünyada mal ve hizmetler satın almış oluyor. Kendi halkının refahı için onu kullanmış oluyor. Ama siz yastık altında onu tutunca sıfır faizle Amerika’yı finanse etmiş olursunuz. Dolasıyla bunu yastık altından çıkarıp sisteme kazandırdığınız zaman artık o sıfır faizle Amerika’ya kredi açmış durumdan kurtulmuş oluyorsunuz.”

Toplantıya Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı.

Yılmaz Atar

BİNGÖL