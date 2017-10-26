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Cevdet Yılmaz Yakın Doğu Üniversitesi Güvenlik Akademisi’nde konuşacak

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Eski Yardımcısı ve Kalkınma Eski Bakanı, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü‘nün düzenlemiş olduğu Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Türkiye’de ekonomi güvenliği konulu bir seminer verecek.

Cevdet Yılmaz Yakın Doğu Üniversitesi Güvenlik Akademisinde konuşacak

26 Ekim 2017 15:42

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen ve 6 hafta sürecek olan Güvenlik Akademisi sertifika programı kapsamında konuşacak olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye’de Ekonomi Güvenliği konusundaki görüşlerini 28 Ekim Cumartesi günü program katılımcılarıyla paylaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan Çitlioğlu tarafından yürütülen Güvenlik Akademisi sertifika programı 21 Ekim – 25 Kasım 2017 tarihlerinde, her Cumartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Saat 10.00 – 13.30 saatleri arasında yer alıyor. Programa Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcılar konuşmacı olarak katılıyor.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Ekonomi güvenliği bütünleşik güvenlik anlayışının en önemli bileşenlerinin başında geliyor.
Güvenlik Akademisi Sertifika Programı’nın katılımcılara güvenliğin farklı boyutlarını inceleme ve tartışma olanağı vereceğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “Yeni güvenlik tartışma ve yaklaşımlarını göz önünde bulunduran bir anlayışla hazırladığımız sertifika programında yalnızca askeri güvenlik değil, toplumsal, ekonomik, siyasi, iş ve çevre, enerji, siber güvenlik konuları da birbirini bütünleyici bir sistematik içinde irdelenecek.” dedi. Sertifika programı kapsamında bu hafta verilecek seminerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında uzman, Türkiye’nin ekonomik güvenlik yönetiminin en üst kademesinde bulunan bir devlet adamı olan Cevdet Yılmaz tarafından verilecek olmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Umut Koldaş, program çerçevesinde çok değerli akademisyenlerin, karar alıcıların, politika yapıcıların, diplomatların, bürokratların da katılımcılarla güvenliğin farklı alanları ile ilgili görüş, düşünce ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacaklarını ifade etti.
 

Etiketler: AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Y, Türkiye'de ekonomi güvenliği, Yakın Doğu Üniversitesi

 

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