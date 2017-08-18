Cevdet Yılmaz: 'Yüzde 4.4 olarak konan hedefin üzerinde bir büyüme bekliyorum'

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Cevdet Yılmaz, 10-15 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Maltepe fuar alanında gerçekleştirilecek olan '2'inci Bingöl Tanıtım Günleri'nin Üsküdar’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bingöl Kültür Ve Dayanışma Vakfı’nın (BİNDAV) düzenlediği toplantıda, İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Yılmaz, işsizlik rakamlarının tek haneye indirilmesi ve büyüme rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliğini başlatması ile birlikte ekonomide müspet gelişmelerin olduğunu belirten Yılmaz, "İşsizlik rakamlarında olumlu bir gelişme var. Öncelikle tabi bunun temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) ilan ettiği istihdam seferberliğinin ciddi bir etkisi var. Doğru ve zamanında sağlanan teşviklerle birlikte istihdamın artığını görüyoruz. Diğer taraftan yine işsizliği düşüren en önemli etkenlerden biri büyüme. Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişiminden çok kısa sürede çıktı ve büyüme ivmesi arttı. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüme sağladık.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 5 gibi gerçekten uluslar arası alanda da çok önemli bir büyüme oranını yakaladık. Bu da yine istihdamı artırıcı bir etki. Bir diğer unsur; tarım ve turizm gibi sektörlerdeki canlanma. Geçen yıl yine turizmde olumsuz bir yıl yaşanmıştı. Bu yıl turizmde bir iyiye gidiş sürecinin başladığını görüyoruz. Tarımda da aynı şekilde geçen yıla göre daha iyi bir performans var. Bir diğer yandan da ihracatımızda ciddi bir artış var. Bir miktar Avrupa’daki canlanmanın da katkısıyla ihracatımız gerçekten iyi bir noktaya gidiyor. İşte bütün bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak işsizlik rakamları en son yüzde 10.2’ye kadar düştü. İnşallah yaz döneminde, haziran-temmuz döneminde özellikle henüz o istatistikler çıkmadı. O dönemde bu rakamın tek haneli bir orana ineceğini söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte de hükümetimizin temel önceliklerinden biri istihdam. Özellikle genç insanımızın istihdamı olacak. Bu konuda her türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Dördüncü çeyrekte yüzde 4.4 olarak belirlenen hedefin üzerinde bir büyüme oranı beklediğini ifade eden Cevdet Yılmaz, "İlk çeyrek yüzde 5 oldu. İkinci çeyrekte de inşallah yine yüksek bir oran bekliyoruz. Üçüncü çeyrek baz etkisinin de devreye girmesiyle en yüksek büyümeyi göreceğimiz dönem olacak. Dördüncü çeyrekte de aynı ivmeyle inşallah yüzde 4.4 olarak konan hedefin üzerinde bir büyüme bekliyorum" dedi.

Fatih Gavuz - Rifat Fırat