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Çevik kuvvet minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Kırklareli’de çevik kuvvet minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 polis yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

23 Aralık 2016 18:25
Çevik kuvvet minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sularında Kırklareli-Babaeski karayolu üzerinde Kavaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Mezih Emil idaresindeki 41 YN 092 plakalı tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 39 AA 0041 plakalı çevik kuvvet minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüste bulunan 11 polis memuru yaralandı. Tırın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yapan araçtaki polislerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ambulansıyla yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bakan Özlü, hastaneye gelerek bilgi aldı
Kırklareli’ye, El Bab'ta şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek’in cenazesine katılmak için gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, Kırklareli Devlet Hastanesi’ne gelerek trafik kazası geçiren polis memurlarını ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polisleri Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da ziyaret etti.
Kazada yaralanan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Berk Sayar - Yakup Güler

Etiketler: çevik kuvvet minibüsü, kaza


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