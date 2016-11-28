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Çevik kuvvet polislerinden çay ikramı

Bolu’da sabah saatlerinde adliye önünde görev yapan çevik kuvvet polisleri, kadın işçilere çay ikramı yaptı. Polislerin örnek davranışı adliye önünde bekleyen vatandaşlardan takdir topladı.

Çevik kuvvet polislerinden çay ikramı

28 Kasım 2016 12:28

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Çevik Kuvvet polisleri, sabah saatlerinde adliye önünde görev aldı. Görev öncesinde havanın soğuk olması sebebiyle ısınmak için çay içen çevik kuvvet polisleri, kendileri gibi sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan ve adliye önündeki refüjlere çiçek eken kadın işçilere de çay ikramında bulundu.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli mevsimlik kadın işçiler, polislerin ikram ettiği çayı kabul ederek teşekkür ettiler. Adliye önünde bekleyen diğer vatandaşlar da çevik kuvvet polislerinin yanlarına giderek, “güzel yüzünüzü bir kez daha gösterdiniz” diyerek tebrik ettiler. 

Faruk Çidem
BOLU 


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