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Çevik kuvvet üçlü çektirdi

Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlerin önüne götürüp üçlü çektirdi.

Çevik kuvvet üçlü çektirdi

14 Aralık 2016 21:29

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında hem taraftarlar hem de futbolcular centilmenlikle dolu anlar yaşatıyor. 10 Aralık günü oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'nın hemen yanındaki Şehitler Tepesi'nde yaşanan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı futbol severler Vodafone Arena'da anıyor.
Karşılaşmaya gelen binlerce futbolsever, polise de sonsuz destek oluyor. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı. İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı. 

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: beşiktaş, çevik kuvvet, Kayserispor maçı, üçlü çektirdi


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