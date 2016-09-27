Edinilen bilgiye göre; Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuş Köyü’nde meydana gelen üzücü olayda, Değirmenönü Karakütük Mevkisinde kendisine ait tarlaya giderek ceviz toplamak isteyen Süleyman Kuru, çıktığı ağaç üzerinden dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Başından ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Süleyman Kuru, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Süleyman Kuru için Gediz Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Meclis üyeleri, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu; 1968 yılında Erdoğmuş Köyü doğumlu olan Süleyman Kuru'nun 1986 yılında Gediz Belediyesi personeli olarak işe başladığını belirterek, "Gediz Belediye Spor Kulübünde yıllarca futbolcu olarak yer aldı. Beyefendi kişiliği ile tanınan ve çevresince sevilen Süleyman Kuru 19 Mayıs Üniversitesi MYO Muhasebe Bölümü mezunudur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” dedi.

Helallik alınmasının ardından edilen dualarla Erdoğmuş Köyüne uğurlanan Süleyman Kuru’nun cenazesi, Erdoğmuş Köyü Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA