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Ceviz büyüklüğündeki dolu, bahçelere zarar verdi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bir çok meyve bahçesinde hasar oluştu.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, bahçelere zarar verdi

02 Mayıs 2018 18:34

Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi’de etkili olan dolu yağışı kayısı ağaçlarının üzerinde bulunan meyveleri yere döktü. Ceviz büyüklüğünde olan dolu nedeniyle meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle kayısı ve bademin yetiştiği merkez köylerde dolu nedeniyle meyvelerin bir kısmı yere dökülürken, bir kısmı ise dalında zarar gördü. Yaprakların parçalanıp, delindiği meyve ağaçları dikkat çekti. Mahallede çiftçilik yapan Yaşar Çıragöz, zararının 60 ton civarında olduğunu söyleyerek, “Köyde iki bin tonun üzerinde kayısı ve erik zarar gördü. Allah beterinden korusun. Meyvelerimiz hep yere döküldü” dedi.  

Ertuğrul Gün - Adem durmaz

 

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