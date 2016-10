Günlük kalori ihtiyacı kadınlarda 1800-2000 erkeklerde ise 2200-2400'dür. 100 gram ceviz 654 kalori gibi gayet yüksek oranda kaloriye sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalar kontrolsüz ceviz tüketiminin kısa sürede obeziteye neden olduğunu göstermektedir. Şişmanlık ise kalp ve damar hastalıklarını beraberinde getiren bir sağlık problemidir. Kaliforniya Ceviz Komisyonu, cevizin 28 gramda 2 gr. gibi yüksek lif içeriğinden dolayı gaza neden olabileceğini bildiriyor.

International Archives of Allergy and Immunology (Allerji ve İmmünoloji Uluslararası Arşivleri) 2013 yılı araştırmalarına göre ceviz diğer kuruyemişlerden daha alerjik bir gıdadır. Ceviz alerjisinin en sık karşılaşılan belirtileri ise kurdeşen, kaşıntı, ciltte şişlik, bulantı, kusma, kramp, karın ağrısı ve ishaldir.

McKesson Health Solutions uzman doktorları irritabl bağırsak sendromundan muzdarip olan kişilerde ceviz tüketmenin gaz, veya ishale yol açtığını bildiriyor.

Normalin üstünde ceviz tüketirseniz her an vücudun her yerinde şişlikle karşılaşabilirsiniz.

