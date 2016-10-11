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Ceviz kabuğu ve ceviz yaprağı ile saç boyama tarifleri

Cevizin saç sağlığı için çok önemli bir gıda olduğunu biliyor muydunuz? Ceviz yaprağının saça faydaları ve saç için kullanım yöntemi nedir? Bu bilgiler için haberimize bakabilirsiniz.

Ceviz kabuğu ve ceviz yaprağı ile saç boyama tarifleri

11 Ekim 2016 11:34

Ceviz kabuğu ve ceviz yaprağının saça faydaları saymakla bitmez; doğal saç boyasıdır saç beyazlamasına bitkisel çözümdür, saçlardaki dökülmeyi önler, saçlara parlaklık ve ipeksi görünüm kazandırır. İşte uzman görüşleri:

Ceviz yaprağı ve cevizin yeşil kabuğunun saça faydaları

Prof. Dr. Turan Karadeniz, cevizin saç sağlığı için çok önemli bir gıda olduğunu söyleyip, bize şu bilgileri veriyor: (Cevizin yeşil kabuğu rendelenip sirkeyle beraber kaynatılarak elde edilen posa ılık hale geldiğinde başa sürülür. Bu yöntem hem saçkırana hem de saç dökülmesine iyi gelir. Ayrıca ceviz yaprağı kaynatılıp, ılıtılıp bu su ile saçlar yıkanırsa saçtaki kepeği önler.)

Ceviz yaprağının saça faydaları ve saç için kullanım yöntemi;

Ceviz yaprağı saçları uzatmak için çok etkilidir. Ceviz yaprağını saç uzatmak amacıyla kullanmak için 4 su bardağı suyu kaynatın içine 6-7 adet taze ceviz yaprağı atın. Şayet taze ceviz yaprağı bulamıyorsanız bunun yerine aktardan temin edebileceğiniz 4 yemek kaşığı kurutulmuş ceviz yaprağını ufalayıp kaynar suya atın. 5 dk daha kaynatmaya devam edin. Ardından ocağı kapatın. Bu suyu süzgeçten geçirin, posayı süzün, banyodan çıkmadan saçlarınızı ılık ceviz yaprağı suyu ile yıkayın. Saçlarınızı tekrar suyla durulama yapmayın. Saçınızda ceviz yaprağı suyu kalsın. Ceviz yaprağı suyunu ne kadar sık kullanırsanız saçınızın uzaması o derece hızlanacaktır. Yalnız saçların çok sık suyla yıkanması saçları kurutup matlaştıracağından saçların haftada 2 kez yıkanması yeterlidir. Ceviz yaprağı suyu saçların dökülmesini önleyecek, saçları uzatacak ve daha canlı, parlak saçlara kavuşmanızı sağlayacaktır.

Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya’dan ceviz yaprağı ve ceviz kabuğu ile saç boyası yapımı

1.Tarif

Ceviz yaprağı ile saç boyamak için hem ceviz yaprağına hem de ceviz kabuğuna ihtiyacınız olacak. 2 su bardağı suya bir tutam ceviz yaprağı atıp 20 dk kaynatın. Ocağın altını kapatıp 20 dk demlemeye bırakın. Ceviz kabuklarını çekiçle dövüp, blenderdan geçirip püre halinde 1 yemek kaşığı ceviz kabuğu elde edin. 20 dk dolunca ceviz yapraklarına ceviz kabuklarını da katın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı haftada bir saçlarınıza uygulayın ve bir saat boyunca saçınızda kalsın ve suyla durulayın. Bu yöntemle saç renginiz değişir koyulaşır.

2.Tarif 

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Etiketler: ceviz, ceviz kabuluğu, Prof. Dr. Turan Karadeniz


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