Çevre felaketinin eşiğinden tüm atık suların arıtıldığı İstanbul'a

Evlerde sanayi tesislerinde kullanılan suların arıtması yapılmadığı için temiz su kaynakları kirleniyor, canlı yaşamı tehlikeye giriyordu. Derelere, denizlere karışan atık sular hastalık tehdidi oluşturuyordu.

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Kısa zamanda büyük adılar atıldı ve alınan önlemlerle İstanbul atık su tehdidinden hızla uzaklaştı. 1994 öncesi sadece 2 atık su arıtma tesisi bulunan İstanbul bugün 80 atık su arıtma tesisine sahip ve İstanbul’daki atık su arıtma oranı yüzde 99.