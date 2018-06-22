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Çevre felaketinin eşiğinden tüm atık suların arıtıldığı İstanbul'a

1994’e kadar İstanbul’un çevresel sorunları hat safhadaydı. Bu sorunlardan biri de atık suların arıtılmadan doğaya bırakılmasıydı…

Çevre felaketinin eşiğinden tüm atık suların arıtıldığı İstanbula

22 Haziran 2018 10:29
Çevre felaketinin eşiğinden tüm atık suların arıtıldığı İstanbul'a - Tıkla İzle

Evlerde sanayi tesislerinde kullanılan suların arıtması yapılmadığı için temiz su kaynakları kirleniyor, canlı yaşamı tehlikeye giriyordu. Derelere, denizlere karışan atık sular hastalık tehdidi oluşturuyordu.

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Kısa zamanda büyük adılar atıldı ve alınan önlemlerle İstanbul atık su tehdidinden hızla uzaklaştı. 1994 öncesi sadece 2 atık su arıtma tesisi bulunan İstanbul bugün 80 atık su arıtma tesisine sahip ve İstanbul’daki atık su arıtma oranı yüzde 99.

 

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