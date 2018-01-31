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Çevre gönüllüleri Çatalağzı'nda çevre kirliliğini inceleyecek

Eskişehir’de yapılması planlanan termik santrale karşı çıkan çevre gönüllüsü heyet, termik santrallerin zararlarını incelemek üzere sabah saatlerinde Çatalağzı beldesine gelecek.

Çevre gönüllüleri Çatalağzında çevre kirliliğini inceleyecek

31 Ocak 2018 01:12

Sabah saatlerinde Çatalağzı’nda olacak olan yaklaşık 100 kişilik heyet, belde halkından termik santrallerin zararlarına ilişkin yaşadıkları sorunları dinleyecek. Beldede gezi düzenleyecek olan heyet, santrallerin çevreye olan olumsuz etkilerini yerinde görecek. Heyet, daha önce de termik santral yapılan ve yapılması planlanan kentlerde incelemelerde bulunmuştu. Yerel yöneticiler tarafından karşılanması beklenilen heyetin saat 10.00'da Çatalağzı Belediyesi Nikah Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirmesi ardından da bölgede incelemelerde bulunması bekleniyor. 

 

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