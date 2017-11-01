Çevre konusuna dikkat çekmek için miniklere özel tiyatro

Çiğli Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından, çevre konusuna dikkat çekmek ve minikleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 'Dönüşüm İyi Gelecek' adlı tiyatro oyunu minikler tarafından ilgiyle izlendi. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda çocukları bilinçlendirmek için hazırlanan oyun, Çiğli Belediyesi konferans salonunda sahnelendi. İlkokul öğrencileri oyunu büyük dikkat ve merakla izledi.

Temiz bir çevre ve yaşanılabilir bir dünya için gerekenleri yapacaklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Yeşil ve temiz bir ülkemiz olsun istiyoruz. Çocuklarımızı şimdiden çeşitli yollarla bilinçlendirmek amacındayız. Görsel olarak büyük katkıda bulunduğu için tiyatro bu yolların en iyisi. Çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de bilinçlendiriyoruz, Çocuklarımız da yoğun ilgi gösterdi oyunumuza. Çevrenin korunmasına yönelik çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirici bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.