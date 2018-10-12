İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Brunson yorumu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Brunson yorumu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Brunson yorumu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin, "Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta belediye tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan Vefa Konutları'nun açılışın ardından ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki karara da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Uğur Yiğit - Onur Erden
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.