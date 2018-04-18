Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşümde ‘mahalle konseptini’ uygulayacağız”

Günümüzde şehirlerde bütçenin paylaşımı konusunda bir rekabet olduğunu ifade eden Özhaseki, belediye başkanlarının bulundukları şehirlerin önceliklerini en iyi şekilde bilmelerini ve buna göre adım atmaları gerektiğini söyledi. Seçim belediyeciliğinin değil; alt yapı ve sosyal belediyeciliğinin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Şehir planlamasının kentsel dönüşüm, göç-uyum, kimlik ve yerel yönetimler odağında olması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, “Çok sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahibiz” diyerek, kentsel dönüşümde alan bazlı dönüşümün şart olduğunu kaydetti. Özhaseki, konuşmasının devamında şu ifadelerde bulundu:

“Şehirlerde on konut olan bölgelere yirmi konut daha yapılıyor. Bu durum kentsel dönüşümde büyük bir tehlikedir. Plansız yapılar ile birlikte vatandaş müteahhit ile karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da sahtekârlıklar ortaya çıkıyor. Nitekim Fikirtepe örneğinden görüldüğü gibi müteahhit batıyor, vatandaş ise perişan oluyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı toprağından koparmayacaksın. Alan bazlı bir dönüşüm yapmak lazım. Bu noktada belediyeler olmazsa olmaz. Kentsel dönüşümde vatandaşı ikna edecek olan belediyedir. Belediye aradan çıkınca vatandaşla müteahhit karşı karşıya kalıyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte İstanbul’da iki rezerv alanı belirledik. O alanda hazırladığımız binlerce konutluk bir plan yaptık. Bu alanda mahalle konseptini uygulayacağız. Bu projede evleri en riskli olanlara ve o bölgeye en yakın semtlerde olanlara öncelik vereceğiz. O bölgeyi sosyal donatıyla oluşturacağız ”dedi.

“Mahalle konseptinde TOKİ uygulamayacağız”

Yeşil şehirler ve atık suyu gri suya dönüştüren şehirler inşa etmek istediklerini de söyleyen Özhaseki, kentsel dönüşümde yerinde değişim ve alan dönüşümü alanında kararlarının kesin olduğunun altını çizerek“ Yapılan çalışmalarda 300 sektörü etkileyecek, 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu projede belediyeleri teşvik etmek için mahalle konseptini uygulayan belediyelere arazileri bedava vereceğiz. Mahalle konseptinde TOKİ uygulamayacağız. Bu projede kentsel planlama dışına çıkılmayacak. Bu konsepti her şehre uygulayarak devam edeceğiz. Bu planlarımızı Külliye'de Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Projemiz kabul gördü” şeklinde konuştu.

