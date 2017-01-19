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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sıkı denetim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 yılında yaptığı denetimlerle görevini eksik veya kusurlu yapan “Yapı Denetim” firmalarına göz açtırmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sıkı denetim

19 Ocak 2017 10:04

Bakanlık 2016 yılında ülke genelinde yapmış olduğu 19 bin 960 adet denetim sonucu yapı denetim firmalarına 3 milyon 927 bin 679 TL idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca yedi adet firmanın belgesini iptal etti. İki yüz kırk firmanın da yeni iş almasını men etti.

2016 yılında “Yapı Denetimi” kanunu çerçevesinde ayrıca 1122 mühendis ve mimara denetçi belgesi verilirken 31 adet laboratuvara da izin belgesi verildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakanlığımız 2011 yılından bugüne kadar 37 bin 694 adet özel sektöre ait şantiyelerin denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu 677 adet yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi” dedi.

Bakan Özhaseki ayrıca 1599 adet aktif yapı denetim kuruluşu ve 28 bin 145 adet de denetçi belgesine sahip mimar ve mühendis olduğunu sözlerine ekledi.  


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