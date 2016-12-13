Ata Altın, 68 yaşına kadar inşaat işiyle uğraştı. 6 sene evvel emekli olan Ata Altın, kendini hayır işlerine adadı. Hizmet gitmeyen köylere giderek baştan başa temizliğini yapan iyiliksever ihtiyar, herkesin takdirini kazanıyor. Bu işi para için değil, vatandaşların hayır dualarını almak için yaptığını söyleyen Ata Altın, emekli maaşıyla 8 kişilik ailesine bakıyor. Köylüler kendi aralarında para toplayarak çevreci ihtiyara yardımda bulunuyor.

Her gün oturduğu Mudanya’daki evinden otostop çekerek 4 kilometre uzaklıktaki Yörükali'ye giden Ata Altın, köy meydanı ve sokaklarını süpürüyor. Köyde herkesin çok sevdiği Altın'ın tek arzusu, yaptığı hizmetler karşılığında kendisine madalya verilmesi.

68 yaşında inşaatçılığı bıraktığını söyleyen Altın, “2012 yılından itibaren Yörükali'nin meydan ve sokaklarını hiçbir maaş talep etmeden temizliyorum. Ben bu işi hayır duası almak için yapıyorum. Köylü ayda birkaç defa aralarında para toplayıp bana yardımda bulunuyor. Ben sadece bu paraları alıyorum. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Ailemiz 8 kişi. Oğlum ve kızımla birlikte yaşıyorum” dedi.

Burak Türker