Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 'Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; toplam 25,9 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel harcamaların yüzde 67,6’sını cari harcamalar, yüzde 32,4’ünü ise yatırım harcamaları oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların yüzde 78,1’i kamu sektörü, yüzde 21,9’u ise iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payı yüzde 86,1 ile belediyeler oluşturdu. Toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Toplam çevresel harcamaların yüzde 38,7’sini atık yönetimi hizmetleri, yüzde 34'ünü su hizmetleri, yüzde 18,4'ünü atıksu yönetimi hizmetleri ve yüzde 8,9’unu ise diğer konularda yapılan çevresel harcamalar oluşturdu. Kamu sektörü çevresel harcamalarında yüzde 43,1 ile su hizmetlerinin, iş sektöründe ise yüzde 65 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu tespit edildi.

Toplam 21,3 milyar TL olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin yüzde 59’u kamu sektöründe, yüzde 41’i ise iş sektöründe elde edildi.

Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2015 yılında toplam 80 bin 827 kişi istihdam edildi. Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin yüzde 10’unu kadın, yüzde 90’ını ise erkekler oluşturdu.