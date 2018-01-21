Ceyda’nın katili yakalanarak tutuklandı

Konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşını tabanca ile öldürdükten sonra kayıplara karışan Durmuş T.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Durmuş T.’nin 18 gün boyunca izini süren ekipler, zanlının ilk olarak Konya’ya oradan da Ankara’ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine polis gittikleri Ankara’da zanlının saklandığı yere operasyon düzenleyerek kıskıvrak yakaladı. Karaman’a getirilen Durmuş T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıya adliyeye çıkarılışı sırasında çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti. Katil zanlısı Durmuş T., mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Ocak akşamı saat 20.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 860 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Durmuş T. eskiden kız arkadaşı olan Ceyda Aycan’ı (18) konuşmak için parka çağırdı. Ceyda Aycan da kız arkadaşını yanına alarak parka gitti. Parkta buluşan Durmuş T. ile Ceyda Aycan, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Durmuş T., belinden çıkardığı tabanca ile Ceyda Aycan’a üç el ateş etti.

Kurşunlardan birisi Ceyda Aycan’ın sırtına gelmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Dağlı