İlk yarısı golsüz geçilen maç, kora kor bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Ceyhan, hava toplarında rakibinden üstündü ve daha çok gol pozisyonu üretti. Yıpranmış yapay saha zemini, Foça’nın oyununu olumsuz etkiledi. Foça Belediye Spor, 48. dakikada Emre’nin düşürülmesiyle kazandığı penaltıda, zorlu rakibi karşısında öne geçme ve avantaj yakalama şansını kaçırdı. Kaptan Serkan’ın kullandığı penaltı atışında top üst direğe takılınca golle sonuçlanmadı. Galibiyet sayıları kafa golleriyle kaydedildi. Ceyhan, 68. dakikada kazandığı korner atışında, Fettah’ın golüyle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Foça defansının kısa düşen geri pasını dikkatle takip eden Berkin, maçın skorunu tayin etti: Ceyhan Altınyıldız Spor 2 - Foça Belediye Spor 0. Foça Belediye Spor gelecek hafta, Özçamdibi Spor ile 23 Ekim Pazar günü oynayacak. Bağarası 80. Yıl Sahasında oynanacak olan maç, saat 15.00’te başlayacak.

Stad: Bayraklı Şehit Ümit Boz Tesisleri-Tarih: 15 Ekim Cumartesi - Başlama Saati: 15.00

Hakemler: Barış Asım Ünal, İsmail Çetin, Doğukan Türkeş

Ceyhan Altınyıldız Spor: Şeref Cem Karayalçın (K), Rıdvan Uzun, Oğuz Tepekule, Veysel Yaman, Yusuf Ziya Canbey, Fırat Baran, Eltun Sipahi, Abdullah Filik (Dk.56 Fatih Güngör), Fehmi Boyar (Dk.75 Cenk Kaçın), Fettah Koçanalı (Dk.86 Mehmet Yıldız), Berkin Beşler

Teknik Sorumlu: Cumhur Özkurt

Foça Belediye Spor: Mustafa Kılıç, Volkan Şimşek, Serkan Tanrıseven (K), Cenk Kartov, Sedat Bolyurt, Merthan Çolak (Dk.61 Okan Kızılboğa), Engin Gazal, Metin Erdem (Dk.72 Ahmet Dolapçı), Tezcan Erdoğan (Dk.75 Ferdi Kızıl), Emre Demirbaş, Erkan Akbal

Teknik Sorumlu: Engin Kale

Sarı Kartlar: Dk.33 Eltun, Dk.34 Fırat, Dk.35 Yusuf, Dk.90 Şeref (Ceyhan) - Dk.36 Merthan, Dk.87 Okan (Foça)

Goller: Dk.68 Fettah, Dk.90 Berkin (Ceyhan)