Ceyhan Nehri 14 yaşındaki Melek’i yuttu

Kadirli’den ziyarete geldiği Gökçedam köyündeki yakınlarıyla Ceyhan Nehri kenarına pikniğe giden Nazlıcan Melek Tombaz (14), serinlemek için suya girdikten bir süre sonra suda kayboldu.
Tombaz’dan haber alamayan yakınları AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verirken, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu, Tombaz’ın cansız bedeni suya girdiği yerin 50 metre aşağısında sudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Resul Özdil